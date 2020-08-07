FCC籲勿用記者簽證作角力武器　駐港公署：起因責任在美方

▲ 外交部駐港公署表示，新聞媒體在任何國家都不是法外之地。（資料圖片）

針對香港外國記者會（FCC）星期四發聲明稱，反對用記者簽證作國際角力的武器，促請特朗普政府取消相關限制，又呼籲中國和港府不要報復在港的美國記者和傳媒。外交部駐港公署回應稱，上述局面的起因和責任都在美方，希望FCC分清因果、明辨是非，又強調採取反制措施，是中央政府外交事權。

外交部駐港公署發言人指出，一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓。美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常人文交流。

發言人續指，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美正常採訪進行干擾、橫加阻撓，這暴露出美方所謂「新聞自由」的虛偽性，是赤裸裸的「雙重標準」和霸權欺淩。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫做出必要和正當的反應，堅定維護自身正當權益。由此造成的局面，起因和責任都在美方。希望FCC分清因果、明辨是非。

發言人表示，香港特別行政區是中國的一部分。中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為，採取反制措施，是中央政府的外交事權。

港區國安法明確規定，依法保護香港特區居民的言論、新聞、出版自由。特區政府也不止一次重申，港區國安法不會損害香港作為一個國際都會賴以成功的制度，包括表達意見的自由、新聞自由、資訊自由流通等。

發言人強調，任何自由都應在法律框架下行使，新聞媒體在任何國家都不是法外之地。外交部駐港公署堅決反對任何外部勢力打著新聞自由的幌子干涉中國內政、干預香港事務。

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責任編輯：林曉君