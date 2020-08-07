【孕婦檢測】民政總署與仁濟醫院8月10日推孕婦檢測計劃　試行至8月15日【附診所地址名單】

▲ 民政總署與仁濟醫院8月10日推孕婦檢測計劃。（資料圖片）

本港疫情未止，民政總署將夥拍仁濟醫院董事局於下星期一（8月10日）推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」，為孕婦提供自願性質的一次免費病毒檢測服務。計劃會試行至8月15日，名額為5000名，然後作出檢討。

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發言人指較早前曾出現香港首宗分娩孕婦及嬰兒同時出現確診情況，理解孕婦難免會擔心個人及胎兒的健康狀況，故此署方將會與仁濟醫院董事局攜手合作推出孕婦檢測計劃。



仁濟醫院董事局下星期一至五在11個指定派發地點向孕婦（或由其家人代領）派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測的孕婦之懷孕證明。參與檢測的孕婦須於翌日交回表格和樣本進行測試，並同時出示參與檢測的孕婦之懷孕證明作核對。

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樣本瓶派發及收集地點：

仁濟醫院董事局在收回孕婦的登記表格和樣本瓶後，相關資料會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。測試完畢後，診斷中心會為每名孕婦發出檢測結果報告，以方便一些孕婦作入院分娩之安排。仁濟醫院董事局會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。

有關孕婦檢測計劃的詳情，可於星期一至五上午9時至下午5時聯絡仁濟醫院董事局熱線：6289 4097）。

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責任編輯：郭家穎