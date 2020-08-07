【四房千金】何超盈產後瘦身重現V字面　留家開會豪宅千萬名畫曝光

▲ 何超盈產後成功瘦身。

賭王四房女兒何超盈去年誕下女兒辛阡覓後，經過一段時間，超盈除身型回復苗條，並已開始重投工作。日前超盈分享她策劃的藝術慈善項目，並出席聯合國青年大會（Youth Assembly）的年度大會，因疫情令會議在家中網上進行，超盈的豪宅意外曝光。

自賭王何鴻燊喪禮完成，何家各成員重投各自生活和工作，一向熱心慈善，及鍾情藝術的超盈，日前亦投入在她英國V&A的藝術項目工作。

超盈並在IG動態分享她為聯合國青年大會（Youth Assembly）的年度大會的網上會議照片，以聯合國教科文組織（UNESCO）的策略夥伴身份出席的她，跟各國代表進行網上交談。

【產後修身】何超盈貼新相引網民討論 懷孕時身形暴漲疑現已成功修身

▲ 超盈分享網上開會工作照。（取自IG）

收藏千萬名畫

去年誕女後曾被指體型暴漲，不過何超盈早前出席父親喪禮時，已明顯苗條不少，而在網上進行會議的她，側面看來亦臉尖尖，輪廓鮮明。

另外，超盈在家中開會前，也有自拍分享，因此家居布置亦被網民所留意，相中可見超盈家中客廳，放有日本當代藝術家奈良美智畫作。

▲ 從自拍照中可見家中客廳名畫。（取自IG）

【賭王四房】何超盈為「荷包蛋」擺上契宴 林建岳女兒林心兒做B女契媽

有指超盈所收藏的奈良美智畫作，是從2015年藝術拍賣會上以約1300萬港元投得，因奈良美智的畫作是近年人氣拍賣藝術品，可見超盈的眼光獨到。

鍾情名畫的超盈，家中有不少價值不菲的名作，包括有吳冠中《木槿》名畫，以及村上隆的橫軸名畫，因為名家畫作具升值潛力，單是超盈家中的收藏，相信隨時擁過億元價值。

▲ 何超盈懷孕時身材暴漲。（I取自微博）

產後努力瘦身

何超盈於2018年年底公開與男友辛奇隆的戀情，19年3月懷孕，女兒在8月出世。

當時超盈因懷孕而體型暴漲，網民更指她可能吃下很多補品才會胖成這樣。

▲ 何超盈早前發布相片，引起網民熱議。（Instagram圖片）

不過，產後超盈努力塑身，早前曾上載黑白照，相中似身處時裝展或參加派對，明顯身材纖瘦，有V型瘦臉，有網民認為這片只是舊照，因疫情似乎不能有大型時裝展舉行。

但從今次超盈發放近照看來，四房千金已絕對成功瘦身。