申改愉景灣住宅地被拒　香港興業申覆核獲批發還再考慮

▲ 高等法院法官今（7日）頒下書面判詞，裁定香港興業勝訴。（資料圖片）

香港興業（00480）早前申請將愉景灣一幅土地改劃為住宅用途遭城規會拒絕，就此提司法覆核，高等法院法官今（7日）頒下書面判詞，裁定香港興業勝訴，發還城規會重新考慮。法官於判詞指，城規會應考慮更改涉事土地會否影響愉景灣發展原意，並同意香港興業的說法，城規會不應因為愉景灣內有其他未發展土地而拒絕申請。

申請人為香港興業（00480），答辯人為城市規劃委員會。

法官今頒下書面判詞，提到香港興業於2016年申請修改愉景灣的分區計劃大綱圖，要求將一幅7,623平方米的土地改為住宅用途，但遭城規會於2017年6月經考慮後拒絕申請，香港興業遂入稟要求推翻決定，及要求法庭頒令城規會重新考慮決定。

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判詞指，城規會在會議中以兩項主要理由拒絕香港興業申請，一方面是基於愉景灣尚有其他未被發展的土地，另一方面城規會亦擔心會開設壞先例，令香港興業日後申請更改大綱圖中其他土地用途，因而影響到愉景灣的發展原意。

法官續於判詞指，就著覆核城規會上述決定，香港興業提出了多項理據，當中特別提及城規會於考慮香港興業的申請時，應該考慮更改涉事土地用途會否影響發展原意，以及愉景灣的基建及環境承受能力，而不是考慮愉景灣尚有其他未發展土地。雖然城規會一方指，愉景灣的規劃是一個整體計劃，因此考慮申請時應顧及到其他土地的情況。

惟法官接納香港興業一方的觀點，認為城規會應考慮更改土地用途會否影響愉景灣發展原意，及相關基建環境承受能力，而城規會應該要在拒絕申請時，就以上因素提出理據，城規會亦應解釋其他未發展土地如何使到涉事申請影響到愉景灣發展原意。

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判詞又提到，香港興業一方反駁城規會所指的壞先例說法，認為城規會錯誤引用壞先例的概念，指雖然在愉景灣中有其他同類性質的地段，但香港興業未有打算更改其他同類土地的用途，而且城規會日後考慮同類申請時亦作個別考慮，涉事申請無法為同類申請提供支持。

法官最終判處香港興業一方司法覆核成功，推翻城規會決定，及將涉事申請發還城會重新考慮，另向香港興業一方批出訟費。

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記者：王仁昌