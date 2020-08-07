涉以假單據申領1.6萬膳食費　華美銀行前高層稱遭陷害

▲ 助理陳菁堯今到東區裁判法院作供。(經濟日報記者攝)

華美銀行前第一副總裁王争，涉於2016至2017年期間，使用8張載有虛假資料的食肆收據，向華美申領共逾1.6萬元膳食費，王否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，案件今（7日）於東區裁判法院續審，庭上播放王警誡錄影會面，被告否認單據上字跡是她所寫的，並聲言遭人陷害。華美銀行助理指被告的文件混亂，經常找回之前遺留申領的單據交予她，又指相關文件呈遞上級前，被告必須要簽名。

被告王争（40歲），時任華美銀行第一副總裁，早前否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

涉以假食肆單申膳食費1.6萬 華美銀行前女副總裁否認8罪

控方今播放被告進行警誡錄影會面片段，被告否認單據上的字跡是她所寫的，並聲言遭人陷害。華美銀行私人客戶服務助理陳菁堯作供指，其工作之一是為被告處理出差後的費用申領程序。陳又指，被告將單據交予她後，她會將單據貼在白紙上，然後再將有關文件交給被告，但之後沒有留意被告如何填寫。

陳續供稱收到單據時上面已經有手寫字，另外被告亦先要在申領費用所需文件上簽名作實，才呈交部門主管審批，及後系統會發電郵通知被告。

辯方盤問陳時，陳指被告是一位好上司，對她及其他同事均友好。陳又供稱，被告的膳食單據經常在袋內「沉晒底」，被告會不定時找回之前遺漏而未申領的單據給她。

辯方向陳指出，申領的單據只會放在一個沒有封口的文件夾，間中單據不會由被告親手遞交，而只會放於陳的桌面，陳確認說法。辯方問及陳會否將被告與其他同級經理的單據調亂，陳指之前從無發生此事，因文件會先交本人簽名，而其他同級經理均未有發現申請出錯，理論上不會發生調亂單據的事。聆訊下周一(10日)續。

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記者：林欣樂