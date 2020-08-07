【全民檢測】有醫務人員認同全民檢測有助找出隱影患者 亦有市民質疑浪費資源

▲ 從事醫務行業的何先生認為，全民檢測可找出隱性患者，但應使用經科學研究證明後，有效的採集樣本方式。（黃傑偉攝）

本港第三波新冠肺炎疫情由7月起爆發持續至今，特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。有醫務人員認為全民檢測有助找出隱性患者，但亦有市民對全民檢測不寄厚望，亦擔心私隱問題。

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從事醫務行業的何先生認為，全民檢測可找出隱性患者，但有指深喉唾液檢測未必最有效，全民檢測應使用科學研究證明有效的採集樣本方式。社會有聲音擔心基因等個人資料會送到內地，何表示不評論，只希望檢測對疫情有幫助。

已退休的楊生非常贊成全民檢測，認為對疫情有大幫助，可找出不願睇症的隱性病人。至於個人資料會否交到內地，他稱「內地政府只是幫香港人，怎會害香港人啊！」

▲ 田婆婆認為檢測陰性亦不代表無被感染，覺得全民檢測只會浪費資源，作用不大。（黃傑偉攝）

已退休的田婆婆覺得全民檢測只會浪費資源，作用不大，因為檢測陰性亦不代表無被感染。她又擔憂前往檢測地點會增加感染風險，自己現在無病，雖然不怕個人資料會被送回內地，但多一事不如少一事。

醫護員陳生則不贊成全民檢測，指現時隔離地點缺乏，檢測後也不能即時隔離，沒大作用。他又稱，非常擔心個人資料會送返內地。

▲ 醫護員陳生不贊成全民檢測，指現時隔離地點缺乏，檢測後也不能即時隔離，沒大作用。（黃傑偉攝）

大專生蕭生表示，對全民檢測不存厚望，批評為治標不治本，自己己做足防疫措施，所以不擔心。對於個人資料會否送返內地，他對有關說法半信半疑，但始終偏向擔心，希望保障個人私隱，不想外洩。

▲ 大專生蕭生對個人資料會送到內地的說法半信半疑，但始終偏向擔心，希望保障個人私隱。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉