【新冠肺炎】郵政公布最新服務安排　黃大仙區上門派遞服務將繼續暫停

▲ 香港公布最新郵政服務安排。（資料圖片）

因應政府宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政今日（7日）公布8月10日至16日的郵政服務安排。



香港郵政會維持提供隔天的郵件派遞（包括特快專遞）及街道郵箱收信服務。考慮到確診個案的大廈有所增加的風險，亦顧及到該處居民收取郵件的需要，香港郵政會每星期兩次到這些大廈大堂信箱派遞郵件，上門派遞則會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。



至於疫情較嚴峻的黃大仙區，將會延續上星期的安排，即上門派遞服務暫停；區內郵政局將會繼續暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局。

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此外，而因應早前灣仔郵政派遞局有一名郵差於8月3日確診，按衞生署建議，現正關閉灣仔郵政局至8月15日以進行徹底清潔消毒，其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。



香港郵政亦一直着重防疫措施，並為前線同事提供防護眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。由於郵政局開放時間有所調整，市民如有必要前往郵政局使用櫃位服務或需等候較長的時間。因應上述特別安排，本地及出入口郵件服務會有所延誤。香港郵政會繼續密切留意疫情發展，並適時調整郵政局櫃位及派遞服務。如有查詢，可致電該署熱線2921 2222。

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責任編輯：郭家穎