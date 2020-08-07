【新冠肺炎】37歲女子因違反檢疫令　被判處即時監禁14日

▲ 一名女子違反強制檢疫令被判刑。（資料圖片）

一名37歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（7日）於屯門裁判法院被判處即時監禁十四日。



該名女子7月9日入境時獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫十四日。經調查後發現，她在入境後沒有到其檢疫地點，並在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日企圖離境並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。她被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於屯門裁判法院被判處即時監禁十四日。

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衞生署表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反《規例》屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。截至今日，共有35人已被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款10,000元。發言人重申，衞生署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。

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責任編輯：郭家穎