設計手機App營造高回報假象　警方估計逾200人墮玉石投資騙案涉款5,000萬元

▲ 油尖警區重案組第一隊主管徐浚銨督察表示，近日接獲逾30名市民報案，分別在2018年6月至今年4月期間，被尖沙咀一間名為「香港玉貓國際珠寶」的玉石投資公司詐騙。

警方今（7日）早拘捕1男3女，涉及一宗玉石投資騙案，騙徒聲稱可提供每月11%的高回報投資計劃，至今接獲30多名市民報案，涉及800萬元款項，據情報顯示潛在受害人超過200人，損失金額高達5,000萬元。

油尖警區重案組第一隊主管徐浚銨督察表示，近日接獲逾30名市民報案，分別在2018年6月至今年4月期間，被尖沙咀一間名為「香港玉貓國際珠寶」的玉石投資公司詐騙。

受害人被該公司負責人帶到一間裝修高檔玉石公司參觀，聲稱有高回報的玉石投資計劃，繼而再帶受害人到尖沙咀另一間高檔辦公室，職員聲稱每月有高回報達11%的投資計劃，而且零風險、保證獲利，成功游說每名受害人投資5萬至200萬港元不等。

▲ 騙徒先帶受害人到一間高檔玉石公司參觀，再到尖沙咀另一間高檔辦公室介紹投資計劃，並設計手機應用程式營造假象。

騙徒為了營造假象，設計了一款手機應用程式（App），令受害人信以為真，加大投資金額或者介紹更多朋友參與計劃，惟應用程式所顯示只是虛擬數字，及後騙徒聲稱由於投資失利、週轉不靈，最後更失去聯絡，而有關玉石店及寫字樓亦繼而關閉。

警方估計暫時涉及款項達800萬元，經調查鎖定犯罪集團骨幹成員，今早（7日）拘捕1男3女，年齡介乎42至62歲，警方不排除有更多人被捕。警方呼籲懷疑受騙市民與油尖警區重案組第一隊聯絡，電話3661 9351。

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記者：曾秋文