【新冠肺炎】海逸國際酒店集團旗下15家酒店2,500名員工　將協助市民進行病毒檢測

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就行政長官林鄭月娥今日（7日）宣布免費為全港市民進行病毒檢測，海逸國際酒店集團董事高寶珍女士回應指集團對此政策深表支持，並將動員旗下 15 家酒店合共約2,500名員工積極參與。

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她續提到相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心；廣泛而言，更可望加強抗疫成效，有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

海逸國際酒店集團旗下酒店名單包括，

九龍海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店

歷山酒店

北角海逸酒店

都會海逸酒店

8度海逸酒店

嘉湖海逸酒店

九龍酒店

紅磡灣海韻軒

紅磡灣海灣軒

九龍海灣酒店

馬鞍山海澄軒

葵涌雍澄軒

青逸酒店

華逸酒店

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責任編輯：郭家穎