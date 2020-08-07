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【新冠肺炎】海逸國際酒店集團旗下15家酒店2,500名員工　將協助市民進行病毒檢測

社會 19:59 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

(資料圖片）

就行政長官林鄭月娥今日（7日）宣布免費為全港市民進行病毒檢測，海逸國際酒店集團董事高寶珍女士回應指集團對此政策深表支持，並將動員旗下 15 家酒店合共約2,500名員工積極參與。

【新冠肺炎】配合政府延長特別上班安排　運輸署所有駕駛考試暫停至另行通知

她續提到相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心；廣泛而言，更可望加強抗疫成效，有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。

海逸國際酒店集團旗下酒店名單包括，

  • 九龍海逸君綽酒店
  • 港島海逸君綽酒店
  • 歷山酒店
  • 北角海逸酒店
  • 都會海逸酒店
  • 8度海逸酒店
  • 嘉湖海逸酒店
  • 九龍酒店
  • 紅磡灣海韻軒
  • 紅磡灣海灣軒
  • 九龍海灣酒店
  • 馬鞍山海澄軒
  • 葵涌雍澄軒
  • 青逸酒店
  • 華逸酒店

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責任編輯：郭家穎

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