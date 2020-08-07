內蒙古包頭市1人染罕見腸型鼠疫亡　衞生防護中心正密切監察籲市民避免前往

▲ 衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，正密切監察內蒙古自治區包頭市一宗患上「腸型鼠疫」而離世的個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，正密切監察內蒙古自治區包頭市一宗患上「腸型鼠疫」而離世的個案。

衞生防護中心引述當地衞生健康委員會資料，該名病人被診斷患上腸型鼠疫並已離世，其緊密接觸者至今沒有出現病徵；而腸型鼠疫並不常見，亦不會在人與人之間直接傳播。

中心發言人解釋，鼠疫由受感染動物（主要是齧齒動物）身上帶菌的跳蚤，經叮咬人類而傳播，人體皮膚若有傷口並與帶菌動物的體液或組織接觸，亦有機會受到感染。進食受感染動物組織和吸入受感染的呼吸道飛沫亦是可能的傳播途徑。

發言人提醒，旅遊人士應避免前往鼠疫疫區旅行，亦應慎防鼠患及被跳蚤叮咬，防蚊用的昆蟲驅避劑亦可防止跳蚤及吸血類昆蟲叮咬，液體或噴霧配方的有效成分應包含避蚊胺、IR3535或「埃卡瑞丁」（又名「派卡瑞丁」）。

如外遊人士從受影響地區返港後，如突然發燒、發冷顫抖、身體疼痛或胸口不適，應盡快求醫及告知醫生外遊細節，以便及早調查和接受治療，鼠疫屬法定須呈報傳染病，醫生須將懷疑或確診個案呈報衞生防護中心進行調查及控制措施。

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責任編輯：馮琪雅