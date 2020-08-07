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香港民研︰66%受訪者不滿政府應對新冠疫情表現

政治 20:34 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港民意研究計劃8月初民調顯示，在「香港市民代表組群」中，60%受訪者表示，不滿港府應對疫情的表現。（尹櫻霖攝）

本港新冠疫情嚴峻，香港民意研究計劃8月初民調顯示，在「香港市民代表組群」中，60%受訪者表示，不滿港府應對疫情的表現，18%受訪者則表示滿意港府表現，21%受訪者表示，對港府表現的滿意度為「一半半」。

在「香港市民自結組群」中，66%受訪者表示，不滿香港政府應代新冠肺炎的表現，23%受訪者則表示滿意，另外，11%受訪市民表示，對港府應對疫情的滿意度為「一半半」。

香港民意研究計劃八月上旬以網上調查形式，訪問了兩個組群的受訪者，包括來自「香港市民代表組群」的862名香港市民，以及來自「香港市民自結組群」的8479名香港市民。「香港市民代表組群」的受訪者，為恆常隨機電話調查中所招募的「民研意見團」成員，「香港市民自結組群」的受訪者則來自網上招募。

記者︰尹櫻霖

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