【新冠肺炎】普及社區檢測計劃最快於兩周後開始　樣本於完成檢測後便會銷毁

▲ 特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。（梁偉榮攝）

政府發言人今日（7日）表示，中央政府回應特區政府要求而組成的內地核酸檢測支援隊，已陸續展開工作，協助加強病毒檢測能力，建設臨時醫院及擴展社區治療設施的規模。發言人公開透明是抗疫的其中一個原則，讓市民了解支援隊的工作框架有助澄清市民對支援隊工作的誤解，並使有關工作得以順利進行。

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在提升香港的病毒檢測能力方面，部分先遣隊員已於8月2日到港熟習環境，支援隊隊長廣東省衞生健康委員會二級巡視員余德文亦已於8月6日抵港，開展協助籌備臨時實驗室的工作。而自願性特定群組檢測計劃已分階段在七月中推出，涵蓋較高風險群組包括安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、特殊學校宿舍部員工、的士及小巴司機等，估計共涉及50萬人。考慮到慈雲山區內多個公共屋邨出現多宗確診個案，特區政府與非政府機構攜手合作，為鄰近約四萬名慈雲山公屋居民安排提供病毒檢測服務。檢測範圍將陸續擴大，覆蓋黃大仙區、觀塘區、屯門區和油尖旺區共46座樓宇，約86,000名居民。

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截至8月5日，向上述群組進行的超過137,000次檢測，當中有54個樣本呈初步陽性。初步陽性的比率達0.04%。因應外籍家庭傭工（外傭）出現感染群組。



當局正計劃把第二階段的特定群組檢測計劃擴展至酒店內工作與旅客有接觸的員工；公共交通運輸服務前線員工；長者及其他組群社福照顧服務員工；各政府部門經常接觸公眾的前線員工；以及中小學、特殊學校、幼稚園及幼兒中心教師及職員，預料將涉及約50萬人。政府會視乎疫情發展需要，繼續擴展和微調特定組群檢測計劃。



除了特定群組檢測計劃，特區政府將推行普及社區檢測計劃，預期最快於兩星期後開始，透過自願參與模式，全面為市民提供免費的病毒檢測服務，以盡早識別受感染人士，尤其是沒病徵患者，樣本瓶將透過不同渠道在社區派發，方便市民領取。檢測計劃透過三間國家的檢測服務提供者，即華大基因（透過在港開設的華昇診斷中心）、金域檢驗，以及凱普醫檢（透過在港開設的香港分子病理檢驗中心），加快加大提升香港的檢測能力。預期每日可以在香港進行接近50萬個檢測。

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自願參與檢測的市民提供的個人資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，而不會傳送至境外。各化驗服務提供者只會接觸到樣本瓶編號，用作通知政府檢測結果之用，而不會取得或查閱到市民的個人資料。檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毁。



發言人重申，國家衞健委組建的支援隊主要的工作是協助加強特區的病毒檢測能力，但不會參與治理病人。特區政府亦無任何計劃從內地引入醫護人員來港從事任何治理病人的工作。

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責任編輯：郭家穎