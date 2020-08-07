傳特朗普最快今日制裁林鄭　葉劉︰全力支持林太

▲ 彭博社指，美國最快今日制裁林鄭月娥。（梁偉榮攝）

彭博社引述3名知情人士報道，特朗普政府料最早於周五宣布，對特首林鄭月娥在內的中國及香港官員實施制裁。行政會議成員、新民黨葉劉淑儀大問美方，「憑甚麼作出制裁」，假如消息屬實，定全力支持林鄭月娥。

葉劉淑儀表示，美國若然制裁香港官員，是不尊重香港人的表現，她會對此感到憤慨，反問美方有甚麼理由作出制裁，直言美國亦有維護國家安全的法例，作出制裁是「莫須有」的行為，只會讓香港人看到，美國的醜陋真面目，而她作為行會成員，並不擔心遭到制裁，只會對此感到憤怒。

另外，林鄭月娥在上周五（7月31日）曾言，不明白為何在自己國家內推行工作，會受到外國制裁，批評是沒有道理和邏輯，但特區政府已做足夠的防禦工作和評估，除非出動「核子手段」令兩敗俱傷，否則香港應能應付。

林鄭當時又指，自身在美國沒有任何資產，亦不嚮往去美國，同時覺得制裁之說是沒有道理、沒有邏輯，對於美國要制裁，她是一笑置之、嗤之以鼻。

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記者：陳宛彤