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【免費檢測】屯門山景邨法團未允借場　民政處周日改到青松小學及社區會堂收發採樣套裝

社會 22:10 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民政事務處將改到山景邨道教青松小學及山景社區會堂收發採樣套裝。（資料圖片）

民政事務總署今日（7日）起陸續擴大新冠肺炎病毒社區檢測計劃的服務範圍，當中的屯門區山景邨，因業主立案法團及物業管理公司至今未允借出公用地方用作派發採樣套裝及收回樣本，署方對此表示非常遺憾，將改到山景邨道教青松小學及山景社區會堂收發採樣套裝。

屯門民政事務處原計劃參考「慈雲山檢測計劃」經驗，於山景邨每座樓宇的地下公用地方派發採樣套裝及登記表格，以及收回樣本進行測試，但山景邨業主立案法團及其聘用的物業管理公司採取不合作的態度，至今仍未答允借出公用地方。

有見及此，屯門民政處已聯絡位於山景邨的道教青松小學，並感謝該校積極配合，借出有蓋操場予屯門民政處使用，派發採樣套裝，而收集樣本地點則設於山景社區會堂。

計劃涵蓋的9座樓宇居民將分批於周日（9日）起至下周三（12日）獲發採樣套裝，並須於收到採樣套裝的翌日交回樣本。處方在完成山景邨檢測計劃後，會為派發及收集樣本場地進行徹底清潔。

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責任編輯：馮琪雅

屯門 道教青松小學 民政事務總署 新冠肺炎

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