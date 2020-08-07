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【港區國安法】港府反駁美領事館聲明　批美方評論是雙標的政治操作

政治 22:15 2020/08/07

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特區政府發表聲明，強烈不滿及反對美國駐港領事館稱，「港區國安法」製造恐懼氣氛及自我審查言論，指有關評論並不恰當，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，香港特區政府對此強烈反對。

​政府發言人表示，通過法律維護國家安全，是國際慣例。國安法只針對四類危害國家安全的行為和活動，對絕大多數奉公守法的港人，包括海外投資者，完全無影響。又稱美國本身至少有20項維護國安和主權法律，包括《國家安全法》、《美國愛國者法案》、《網絡安全信息共享法》等。

發言人強調，香港是高度國際化的城市，與其他國家、地區及相關國際組織有密切的來往和聯繫，正常的交往活動受《基本法》和香港本地法律的保護。而本港資本主義制度、高度自治；特區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權等，亦不會受到影響。

港府強調，「港區國安法」已就勾結外國勢力危害國家安全罪的犯罪行，作出清晰界定，不會令普通市民誤墮法網，但對真正涉勾結外國勢力的犯罪，定當依法嚴肅處理。

美國領事館今日(7日）發表聲明，指港區國安法會對公民社會、傳媒造成寒蟬效應，影響公眾行使言論、表達及集會自由，是違反中國在《中英聯合聲明》作出的承諾。

發言人稱，「港區國安法」製造恐懼氣氛及自我審查，又表明美國對香港政策不變，承認香港為中國一部分，支持一國兩制、高度自治，促請北京尊重對港人及國際社會作出的承諾。

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責任編輯：李淇

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