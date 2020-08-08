【離騷幻覺】」劉俊謙聲演機械人　岑珈其獻聲力撐港產動畫【有片】

▲ 劉俊謙、余香凝和岑珈其聲演的本地原創動畫《離騷幻覺》將於8月14日首播。

本地原創動畫《離騷幻覺》由三位導演江康泉、李國威及崔嘉曦於2018年開始眾籌，至今已完成了「序章」，作品的首映及音樂會更將於8月14日在網上轉播。《離騷幻覺》邀得劉俊謙、余香凝和岑珈其聲演動畫中的角色，首度參與聲演的劉俊謙和岑珈其接受TOPick訪問分享箇中感受。

《離騷幻覺》是一齣架空歷史，重寫未來的科幻動畫電影。

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▲ 港產作品《離騷幻覺》加入了不少香港元素。

《離騷幻覺》自2018年開始眾籌

整個創作計劃由香港漫畫家及動畫導演江康泉發起，主要成員包括香港動畫導演李國威與崔嘉曦，團隊從2018年開始眾籌八百萬港元，當時預計以兩年時間製作此作品。

動畫製作團隊逾50人，以眾籌方式來實踐夢想，結集香港人對創作的支持。

踏入2020年，團隊完成了重要的「序章」，並於8月14日舉行首映及音樂會。不過受到疫情影響，是次的首映及音樂會將會改以網上現場轉播的方式進行。

音樂會邀得為首兩部短片負責配樂的曾慶靈及他所屬的樂隊Teenage Riot，與「離騷幻覺」crossover製作「離幻時代」MV的蔡世豪，以及為最新「序章」配樂的李端嫻。

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▲ 《離騷幻覺》團隊從2018年開始眾籌八百萬港元。

劉俊謙初次聲演動畫角色

聲演主角的劉俊謙接受TOPick訪問，他表示：「很開心，因為是我第一次參與動畫的聲演，整個過程也很享受。」

他介紹自己聲演的角色：「其中一個角色是機械人，但同時它有着前人的一些記憶，所以在聲音上一起嘗試了不同的可能性。」

劉俊謙大讚《離騷幻覺》：「這是一個跨時代，將歷史結合科幻的香港動畫製作，題材上對我來說是非常新穎。同時間，這是我近來看過最深刻最美麗的畫風。」

▲ 《離騷幻覺》是歷時70分鐘的視聽享受。

岑珈其首次聲演遇困難

岑珈其也是初次聲演動畫角色，「感覺很特別，特別是第一次聲演。對我來說其實是很難的，用聲音去演戲不是單純地用自己的聲音去演出，可能需要扮一把較卡通的聲音，說每句對白時也需要運用不同語氣。」

聲演的過程中遇上很多困難，但同時也令岑珈其很期待整個成果。

他覺得：「聲演是很難且很專業，但整個過程令人感到興奮及開心，自從我收到這消息開始已十分開心，因為我覺得配音界是很難入行的，除了要求一把靚聲外，也需要有專業的技術，這次他們願意給予我機會去嘗試時，我真的很開心！」

▲ 《離騷幻覺》由全香港人班底製作。

拍戲後的配音和聲演動畫的過程很不同，他說：「平時拍攝後也會配音，但只要按照嘴形及當時的戲去演一次，配自己的嘴形沒那麼難。」

他續指：「但當你需要以聲音去扮演一個角色時，選擇合適的聲音後，說每句對白時也要有『戲』，且需要考慮重點該放在哪個字上，又或是哪個字有更沉重的意思。聲演時要更注意懶音、咬字或聲浪等，全部都需要執得很準確。」

他坦言很想再聲演其他作品，「想配一個更重要的角色，若可聲演一套卡通片的主角會很開心，很想作更多嘗試。」

▲ 《離騷幻覺》的導演為江康泉、李國威及崔嘉曦。

他力推《離騷幻覺》：「整套動畫都是全香港人製作，那是一件很厲害的事。故事也加上香港獨有的元素，是一套屬於香港的動畫，很吸引。」

他笑言：「另一賣點當然是由劉俊謙、余香凝和我一起落力聲演，希望得到大家的支持，也希望所有香港人都會有興趣看。」

離騷幻覺-序：首映及音樂會

日期：14–08-2020

時間：10:00pm

地點：網上（任何地方）

價錢：$120

購票網站：https://www.popticket.hk/event/dd814

記者：梁樂欣