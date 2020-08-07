【新冠肺炎】將軍澳醫院初步確診女病人　同病格五病人檢測結果均呈陰性

▲ 將軍澳醫院今日（7日）公布，一名62歲女病人初步確診。（資料圖片）

本港第三波疫情未止，將軍澳醫院今日（7日）公布，一名有長期病患的62歲女病人昨日（6日）因發燒及肚瀉於該院急症室就診，曾獲初步診斷為腸胃炎，並於今日凌晨2時33分入住急症科病房，並獲安排接受深喉唾液測試，初步測試結果呈陽性，已即時轉往隔離病房跟進治理。

院方感染控制組進行接觸追蹤調查，確認有5名病人曾與確診病人在急症科病房同一病格內，故被列為密切接觸者。

院方表示，其中3名需繼續住院的病人已接受隔離檢疫，另外2名可出院的病人則需轉送至檢疫中心，上述5名病人的新冠肺炎檢測結果均為陰性，於受影響期間均有戴上外科口罩，而全部病房職員當時亦有按感染控制指引穿著合適的個人防護裝備，該病格期間亦無進行過霧化治療程序。

院方續指，雖然沒有職員被列為密切接觸者，為審慎起見，會為有關職員進行醫學監察，並密切留意病人的健康狀況，與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。院方已安排徹底清潔消毒病人曾停留的病房，並提醒所有病人按照醫護人員指示，時刻佩戴口罩及注意手部衞生。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅