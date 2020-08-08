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【涉嫌醉駕】楊明駕車出意外拒做酒精呼氣測試被捕　入行以來屢涉醉駕及刑毀

娛樂 08:26 2020/08/08

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楊明在交通意外後拒「吹波波」，疑涉醉駕被捕。

楊明在今天（8月8日）約凌晨零時疑酒後駕車失事，他駕駛的平治私家車沿馬己仙峽道落山，途至近玫瑰別墅對開一個左彎位時，突然失控越過雙白線，撞向防撞欄後，再衝前約60米，撞毀一個交通指示牌，右邊車頭鏟上石壆後停下。

警員趕至現場，楊明滿身酒氣腳步不穩，並報稱不適要由兩名警員扶上救護車，但拒絕俗稱「吹波波」的酒精呼氣測試被捕，以及被送往醫院治理。據悉，他的女友莊思明連同胞姊莊思敏同到場了解。

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楊明與女友莊思明感情十分要好。（取自楊明IG）

屢次犯錯不改

現年39歲的楊明之前有醉駕前科，在2005年被發現將座駕停在佐敦道中間行車線，並睡在車中，接受酒精測試時證實超標後被捕，之後判罰款7000元及停牌1年。

此外於2006年，他在夜店襲擊保安員而被判守行為。可是在2007年，亦即仍在守行為期間，他帶醉意在便利店兩次以回鄉卡購物不果為由破壞店內物品，後來判社會服務令150小時，並須向便利店賠償3880元。

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現在TVB正在播楊明主演的《迷網》。

楊明受大台力捧

楊明原名林楊明，於1999年參加第13期TVB藝員訓練班後加入TVB，初出即受力捧，可惜楊明沒有珍惜機會先後因醉駕、刑毀而一度被TVB雪藏。

他曾在TVB節目《如果這樣生活》表達心跡稱事業低潮時，曾屢次在街上被途人認出為而譏諷指「茄哩啡」、「垃圾」，坦言縱然肉體上無傷害，但內心仍然非常難受。

楊明獲TVB重用，並在2017年台慶頒獎禮奪得「飛躍進步男藝員」。

楊明沒因此放棄演藝夢，曾表示當時：「希望繼續做演員，所以連強姦犯、死屍，及二世祖都不介意演。」後來他獲TVB給予演出機會，在2017年的台慶頒獎禮更奪得「飛躍進步男藝員」。而近期獲安排演出《鐵探》、《婚姻合伙人》、《迷網》等，受大台重用。

他曾表示已決心戒掉飲酒的壞習慣，重新出發，殊料又再犯錯。

撰文 : TOPick柴犬出動

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