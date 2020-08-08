【新冠肺炎】袁國勇指本港或多等9至12個月才有疫苗　暫難評估全民檢測的成效

▲ 袁國勇指出本港在短時間內未有疫苗供應。（資料圖片）

政府昨日（７日）公布將在兩星期後推自願性全民檢測，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今日 (8日)出席商台節目時表示，政府推出的「普及社區檢測計劃」是好事，至於措施的成效如何，他表示現時難評估，他又提到本港在短時間內未可有疫苗供應。

【新冠肺炎】上環、駱克道等12街市明起陸續於7時關閉消毒【附街市名單】

袁國勇接受電台訪問時，對於政府將會興建臨時方艙醫院，有市民對「方艙」用字反感，袁國勇表示字眼不緊要，最重要是做到負壓及隔離，形容當香港的檢測問題經過5個月都「搞唔掂」就要找人幫手，否則會變成西方社會一樣，許多人都有抑鬱及創傷後遺症，要回復正常生活及經濟，社交才可維持。

之前你想驗都不能驗，現在你想驗一定可以驗，如果你有很輕微的病徵、病狀你立即可以去驗，你很擔心可以立即去驗，你是高危群組你也可以驗，這個我們之前沒有這個優勢。說了五個月結果都做不到，於是你需要外面的幫助，你現在開始聽說能去到每日50萬個測試，這個應該是足夠了。

【新冠肺炎】大埔麗和閣增5宗確診包括2名8個月大女嬰 45歲男患者單日到訪17個地方

至於成效有多少，暫時不知道，因為究竟有多少人願意測試，以及不知道取樣本的方法是否真的有效。被問到自行採集咽拭子樣本是否更加困難，為何並非由醫護人員去做，袁國勇說，這個問題要問政府，他指，如何採樣並非最重要，最重要是採樣方法一定要正確，需要深入鼻咽或咽喉採樣，如果做得不好，可能會流血，樣本質素亦不會高。

他又指如果有大量病人入院，，醫護人員容易會進入疲勞狀態，醫院遲早會出現爆發，現時本港最大的問題是，很多地方通風不好，例如食肆等，法例只要求每小時有一至兩次空氣改變，他認為理應有至少有6至10次空氣改變，亦要有強力抽氣扇，才可降低病毒傳播機會。

【病毒檢測】一文看清鼻咽拭子測試+深喉唾液樣本檢測方式、準確度 【附圖】

袁國勇又表示，美國應該在年底將有新冠肺炎疫苗供應，他預期本港仍要等多9至12個月才會有，呼籲市民繼續努力做足防疫措施。對於有人擔心內地疫苗質素，袁國勇表示毋須理會疫苗從哪裡來，最重要是有科學數據支持。

對於本港連續５日的確診數字回落至雙位數，袁國勇指出預期之後仍會維持，為何不會再跌下去，是因為仍有隱性傳播。他強調往後發展要視乎市民做得如何，包括要繼續戴好口罩、盡量買外賣、注意街市等高危地方的防疫措施，才能令感染個案下降，放鬆措施的話，疫情只會再來過。

TOPick會跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋