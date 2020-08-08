【新冠肺炎】大埔麗和閣增5宗確診包括2名8個月大女嬰　45歲男患者單日到訪17個地方

▲ 一名45歲男患者發病後曾單日到訪17個地方。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布昨日（7日）新增89宗確診個案，其中8宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，32宗沒有源頭；另有50宗初步確診。

其中新確診的39歲印傭(確診個案3909號）8月1日到新僱主住所工作，4日開始發燒，求醫後到將軍澳九龍東智選假日酒店等候結果。她報稱居於將軍澳中心12座。大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，當中涉及兩名8個月大的女嬰(確診個案3884，3885號）。

衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，其中一名45歲男患者（確診個案3623）於7月30日發病，有病徵，於8月3日同一日內曾到訪多達17個地方，名單如下：

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：林卓昕