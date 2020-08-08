【天王嫂生日】方媛城城情變傳聞不攻自破　郭富城為太太慶生放閃：幸福快樂

▲ 方媛與郭富城未有受負面新聞影響。

有「內地最美空姐」之稱的宣雲與台灣歌手潘瑋柏結婚，牽起網友翻出宣雲黑材料，指她與天王郭富城的老婆方媛一樣，出自「天王嫂訓練營」，一心想飛上枝頭。

捲入事件的方媛日前生日，可是城城未有表示，曾令網民猜測二人感情生變。

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▲ 方媛與郭富城哂恩愛。（微博圖片）

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方媛郭富城晒恩愛

幸好，昨晚（８月７日）方媛就在微博分享一家四口慶生照，力證與城城情未變。

方媛貼出多個生日蛋糕及花束，並有與城城頭貼頭與擺出心心Pose的親密合照，另有最溫馨一家四口合照，看來生日過得非常開心，未有受傳聞影響。

她亦留言指：「遲到2天的生日照」，城地就轉發老婆微博：「太太祝身體健康，幸福快樂。」閃盲一眾網民。

而在負面傳聞影響下，方媛亦得到一眾網民力撐她的形象正面，指她一向都是溫柔的仙女，希望方媛和城城一直幸福下去。看來貼地的天王嫂生活，為方嫂爭取了不少支持。

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▲ 方媛與郭富城一家幸福。（微博圖片）

貼地形象俘虜網民心

事實方媛與城城結婚後來港生活，雖然老公擁有多部名車，但她出入會以地鐵及的士代步，也會到平民茶餐廳吃飯，及在平民化妝店購物，生活貼地。

早前，網傳方媛與宣雲都是畢業於「天王嫂訓練營」，由一位名被稱「Amy姐」的女子操控，以整容、網紅照等招數攻陷一眾男人心。

▲ 方媛收到老公送的花。（微博圖片）

新聞傳出後，有網民發現方媛刪除了當年轉發郭富城示愛的微博，而城城又未對老婆生日有表示，故令人誤會感情生變。

不過，城城後來也連續讚好了老婆6個微博，及貼出生日祝福，成功擊破情變傳聞。