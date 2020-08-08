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【開心速遞】大小姐忍辱負重接近雷公　《愛回家》大龍生誤以為龍力蓮反骨

娛樂 10:58 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛·回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》近日講到龍家變天，雷公（白彪飾）搶走接龍集團後，大小姐龍力蓮（林淑敏飾）為保爸爸大龍生（羅樂林飾）江山，忍辱負重繼續留在接龍。

今晚（8月8日）《愛·回家之開心速遞》講力蓮向雷公竭力爭取表現，以博取其信任，雷公卻對細龍生龍力士（鄭世豪飾）委以重任，並暗中監視力蓮的舉動，對她加以防範。

力蓮見力士視雷公仿如親生父親，倍覺討厭，KC（歐瑞偉飾）向她獻計，着力蓮拉近與雷公的關係，力蓮卻不以為然。

雷公購入大批古董器皿，原來遭老千欺騙，因而大發雷霆。

力蓮向雷公毛遂自薦，揚言有方法可讓雷公本利歸還。

另邊廂，敢威把古董手錶轉售給友人，賺得一倍利潤。

友人帶敢威往看某人珍藏的古玩，敢威看中古玩並決意購入……

此外，林淑敏亦在今日於個人社交平台發文寫：「《愛回家之開心速遞》第961集預告「蓮的苦肉計」大小姐 @sukman_lam 決意幫爸爸拿回接龍 於是委曲求全 留係公司 小蓮為左博取雷公的信任 仲設局騙大龍生... #林淑敏 #sukman_lam #mandylam #大小姐 #龍力蓮 #小蓮 #蓮的苦肉計 #開心速遞 #愛回家之開心速遞 @annamaow」

撰文 : TOPick柴犬出動

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