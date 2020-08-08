【疫情被裁】失業網上求新工被指消費兒子　小鐵漢爸爸獲愛妻力撐︰一直為頭家

▲ 小鐵漢爸爸被公司裁員，因此於網上求工作機會，卻被指消費兒子，小鐵漢媽媽發文力撐丈夫。

3歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，在今年5月至6月接受了兩次手術，住院近一個月後出院，7月中因凝血指數過高而再度入院調藥。小鐵漢父母一直盡心盡力照顧兒子，小鐵漢爸爸近日在社交媒體透露被公司裁員，因此「跪求」工作機會，卻有網民指他消費兒子。小鐵漢媽媽發文力撐丈夫，稱丈夫一直履行「為頭家」的承諾。

小鐵漢爸爸Jayco本周二（4日）在facebook群組發帖，指他任職的美容公司受疫情影響要裁員，他收到「大信封」被解僱。失業的他擔憂要供樓、養家，還有兒子心臟起搏器的費用，於是寫下自己的簡歷，希望尋求新工作。

讚丈夫顧家默默付出

小鐵漢媽媽Doris本周三（5日）於facebook專頁發帖，表示知道大家關心他們一家，特別是爸爸的情況，她形容丈夫︰

一直以來，他是顧家的人，專心工作，放工歸心似箭回家，用自己能力，給予小鐵漢最好的生活。

▲ 小鐵漢媽媽指丈夫至今一直履行「為頭家」的承諾。（相片來源︰「小鐵漢媽媽」fb）

她指丈夫返工大部分時間都帶飯，亦甚少與朋友聚會，即使返工鞋著到爛都嘗試修補，不行才換新的。她深知丈夫一直為家庭付出︰

爸爸常說︰『慳就慳我自己，你哋用最好，特別阿仔，食落肚嘅嘢千萬唔好慳。』

小鐵漢爸爸至今一直履行這個「為頭家」的承諾。

澄清不可能消費小鐵漢

Doris也是從網上才知道丈夫被裁的消息，丈夫沒有立即告訴她，她明白「對於一個男人來說難以啟齒」。小鐵漢爸爸只是回家跟她說「唔洗擔心」，簡單幾字卻難掩憂慮心情。

對於有網民指小鐵漢爸爸消費兒子，Doris想就此澄清︰

爸爸不是要捐助，只想找工作，已不斷send CV。有人誤會消費小鐵漢的事更加沒有可能，全部廣告、贊助都不會接。

她指如果爸爸是這樣的人，根本不用找工作、返工那麼辛苦。最後，她感謝大家無條件地支持他們一家，又稱小鐵漢很乖，知道爸爸被「炒魷魚」後，拍短片鼓勵爸爸，說「爸爸加油！」還表示要錫爸爸。

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責任編輯︰駱秀玲