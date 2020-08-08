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【新冠肺炎】上環、駱克道等12街市明起陸續於7時關閉消毒【附街市名單】

社會 11:33 2020/08/08

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食環署今指未來3天將亦會安排12個街市陸續提早於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情持續，疑有爆疫的紅磡一帶街市需關閉2天徹底清潔消毒，將於今（8日）重開。食環署今指過去3星期已額外安排30多個街市深層清潔消毒，未來3天將亦會安排12個街市陸續提早於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒；食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔，預計需時約4小時。

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12個街市及為清潔日為：

八月九日（星期日）
上環街市
駱克道街市
渣華道街市
榮芳街街市

八月十日（星期一）
銅鑼灣街市
漁光道街市
電氣道街市
仁愛街市

八月十一日（星期二）
田灣街市
長洲街巿
官涌街市
深井臨時街市

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食環署又指，已在8街市內（包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市、大角咀街市、灣仔街市及大埔墟街市）安裝體溫探測系統，亦會在部分街市安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫；及與機電署合力改善部分街市空氣流通的情況，並按實際需要盡快為部分街巿購置水冷移動式空調機。

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食環署強調，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。

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此外，食環署指早前已發信予轄下街市檔戶，提醒他們在街市範圍內佩戴口罩及時刻保持手部清潔，並已向轄下街市檔戶派發外科口罩及消毒搓手液。電梯大堂、扶手電梯及公磅附近等公共地方亦已擺放消毒搓手液供顧客使用，以保障檔戶及市民的健康及安全。

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責任編輯：鄧凱文

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