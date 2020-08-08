【台灣口罩】市場湧現仿冒台灣口罩　台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩

▲ 台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩。

本港第3波疫情爆發，不少市民都有搶購台灣口罩。不過有台灣網民就發現，市面上已經出現不少假的台灣口罩，即使印有「MadeInTaiwan」鋼印，但從包裝用字到口罩收邊位，都可以發現不少瑕疵，網民相信很大機會是中國製的假冒台灣口罩。

Facebook專頁「肯腦濕的人生相談室」分享自己在台灣網購平台「蝦皮」購買到假台灣口罩的經歷。他購買了一盒號稱台灣製造的「一次性兒童防護口罩」，雖然口罩沒有異味、顏色眾多又鮮豔，又有MadeInTaiwan鋼印，但「從紙盒上的用語與用字看來，都是中國的形狀。」

▲ 假台灣口罩顏色、款式眾多。(原圖來自：肯腦濕的人生相談室)

紙盒上，他表示沒有任何製造工廠資訊，另外詢問賣家是哪家工廠製造時，賣家「一直跳針說有鋼印，而不正面回答到底是來自哪一家工廠。」這更令他相信自己是買到假台灣口罩。

於是他又與網民分析包裝上的用字，發現不少奇怪的地方，例如：

▲ (圖片來源：肯腦濕的人生相談室)

出現中國說法的字眼：

一次性

非織造布

民用口罩

簡、繁字錯用：

適用「于」

用「后」銷毀

「干」燥

「熒」光綠

50「只」裝

英文表達方式不同：

It can only be 「used once」

▲ (圖片來源：肯腦濕的人生相談室)

觀察口罩收邊位

另外，如觀察口罩本身，他表示台灣口罩的四角收邊/耳帶連接方式與中國製口罩有機會不同。他比較了一款白色台灣製口罩，耳帶會藏在收邊位，不會顯露。而淘寶販賣的中國製口罩，耳帶會直接按壓。

▲ 左邊為淘寶販售口罩；右邊為台灣製口罩。(原圖來自：肯腦濕的人生相談室)

不過台灣網民表示，這個觀察口罩的方法並非百分百準確，因為也有部份台灣口罩的四角收邊方式採用直接按壓。始終看口罩的包裝盒最穩妥。

中國製的口罩無罪，但非台灣製的口罩，偽裝成台灣製的口罩，罔顧消費者的健康，牟取暴利就是死罪。

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「清涼口罩」防護不合格 最差顆粒物過濾率只有0.008%

另一方面，炎炎夏日可能不少人都會考慮購買聲稱「清涼」的口罩，有內地記者則在網購平台購買了4款「清涼口罩」做檢測，結果發現4款口罩的防護效能都不合格，其中有2款更根本不含熔噴布，最差的一款，顆粒物過濾率只有0.008%，即沒有過濾效果。業內人士透露，所謂「清涼」口罩只是行銷手法，廠家在口罩加入薄荷塗層或薄荷爆珠，甚至採用更薄更透的熔噴布。

有專家更懷疑廠家是因「熔噴不達標，然後做成清涼型口罩，流通市面」。並建議購買口罩時不要一味追求清涼效果，應購買合格產品。

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責任編輯：羅嘉欣