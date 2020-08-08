【新冠肺炎】港大微生物學系現離職潮　64歲袁國勇：退休前做到甚麼都會做下去

▲ 袁國勇亦承認學系人手嚴重不足，他年屆64歲仍然在前線工作。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，據了解，協助本港抗疫的香港大學微生物學系出現離職潮，該系8名臨牀教授中，3名負責研究、臨牀及教學工作的資深專家辭職，包括現任及前任系主任劉嘉珮及胡釗逸，部分離職的教授將會離港。該系講座教授袁國勇今（8日）指，有人移民外國並在當地大學有教席，對港大微生物學系是榮譽。

消息指，港大微生物學系3名負責研究、臨牀及教學工作的資深專家辭職，包括現任及前任系主任劉嘉珮及胡釗逸，以及助理教授黃世賢，涉及研究新發及突發傳染病及熱帶傳染病等研究。

袁國勇今日（8日）出席商台節目，提到所教逾35年的學系被指「眾叛親離」感到奇怪，因過去受訓醫生多不勝數，許多人已移民外國，在當地大學有教席，認為他們離開對港大微生物學系是榮譽。港大微生物學系共有17名教授，當中8人屬臨牀教授，需兼顧臨牀、教學及研究工作，特別需要負責教授高年級醫學生的臨牀科目；6人屬非臨牀教授、餘下3人屬研究助理教授，兩者主要負責研究及教學。而今次離職的3人同屬臨牀教授。

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不過袁國勇亦承認學系人手嚴重不足，他年屆64歲仍然在前線工作，又指自己生於香港，心在香港，故能在退休前做到甚麼，都會做下去。

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袁國勇小時候曾患嚴重肺炎入院 從不畏懼病毒受啟發成微生物學家

袁國勇是世界知名的傳染病學專家，但仍然保持低調，生活簡單。他喜歡在下班後聽電台節目，睡前及起床後都要打半小時太極。他的衣著及伙食，全由太太打點。他去年接受港台節目《鏗鏘說》時透露，小時候家裡窮困，有一次生病患上嚴重肺炎，輾轉之間入住瑪麗醫院。當時他的母親覺得他會死去，不敢到醫院探望他，他最後住院2個月康復。不幸的是，自此他的左邊肺部受到破壞，至今坐長途機偶爾仍會咳血。

他中學入讀皇仁書院，大學時就讀香港大學醫學院。當年全港僅有香港大學有醫科，每年只收150人，醫科生可說是精英中的精英。

就讀期間，他遇上了恩師達安輝教授。當年美國政府最高級的醫官說過，傳染病的戰爭已經完成，因有抗生素及疫苗可對抗傳染病，應將資源放在其他地方。達安輝教授不認同，認為治好傳染病病人是很重要的事，這個理念對袁國勇日後成為傳染學醫生有很大影響。

若能控制傳染病不對外傳播，對整個社會有很大影響。

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記者：鄧凱文、林卓昕