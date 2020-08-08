【殺手大結局】李佳芯回味演師奶Cash點滴　Ali感謝觀眾支持：感激大家的包容

《殺手》昨晚（8月7日）大結局，下周一（8月10日）由《反黑路人甲》接棒。在《殺手》演貪小便宜師奶Cash的李佳芯（Ali），在劇中表現不俗，她昨晚在個人社交平台回味此角色，以及多謝觀眾的支持。

李佳芯上載拍攝《殺手》外景時所影的照片並寫道：

她 不是一個討喜角色，有小聰明卻好吃懶做，嘴賤逞強、市井貪錢、喜歡佔小便宜，說到感情更是個白癡... 缺點多不勝數...

猶記得剛開拍不久，有天我忍不住問 「究竟Zero為什麼會喜歡Cash！? 」

沒有答案的問題。

我試著專注演繹，後來，答案也變得不再重要。

殺手播出前，有幾個幕後同事跟我說殺手好看亦很喜歡我的演出，很抱歉，我確是有點懷疑。

殺手播出後，有很多不看電視的朋友都說好看也很喜歡我的演出，很感恩，我倒是有點幸運。

她 依然不是一個討喜角色，但喜歡你們用傻大姐形容她，傻呼呼，就是她最大的福氣。

許多問題沒有答案，

一鼓作氣衝過便算。

謝謝你們的支持、更感激大家的包容。

再見了，Cash。

#殺手

#ALife