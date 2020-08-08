【美國制裁】中聯辦強烈譴責美方　駱惠寧：向特朗普寄100美元供其凍結之用

▲ 中聯辦主任駱惠寧表示，自己被美國列入制裁名單，說明自己為國家和香港做了應該做的事情。 (資料圖片)

美國總統特朗普早前簽署《香港自治法案》並頒布行政命令，取消對港特殊待遇及聲言制裁損害香港自治的中港官員。美國財政部香港時間昨晚宣布，制裁包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧在內的11名中港官員。

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中聯辦回應指堅決反對和強烈譴責，指絕對不會畏懼任何蠻橫霸道。發言人批評美方的做法再次證明他們所關心維護的，根本不是港人的權利和自由，而是「港獨派」危害中國國家安全的自由，是「黑暴派」摧毀香港法治底線的自由，是「攬炒派」搞亂香港、損害香港市民利益的自由。

發言人呼籲一些美國政客應該看清大勢，無論如何粗暴干涉、極限施壓，都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖「一國兩制」事業不斷向前的堅定步伐。



而中聯辦主任駱惠寧則回應指被美國列入製裁名單：

恰說明我為國家、為香港做了我應該做的事情。我在國外沒有一分錢資產，搞制裁不是白費勁嗎？當然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用。

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記者：伍瑋瑋