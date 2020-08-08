【立法會選舉】消息：人大常委會新增立法會「真空期」議程　夏寶龍將就原則性決定作說明

▲ 消息指全國人大常委會新增討論香港立法會「真空期」議程。 (資料圖片)

全國人大常委會今日起一連四日在北京開會，消息指議程中新增包括處理立法會換屆選舉延後一年出現「真空期」問題的事項。有傳媒消息指，人大常委會將就「真空期」問題作一個原則性決定，有關草案內容由港澳辦主任夏寶龍在會上說明。

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根據新華社早前公布的議程內容，今次議程亦包括審議城市維護建設稅法草案、契稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案及動物防疫法修訂草案等。

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特區政府早前宣布援引《緊急情況規例條例》將立法會選舉押後一年，至明年9月5日舉行，至於應如何處理立法會「真空期」問題，林鄭月娥早前表明，《基本法》69條已規定，每屆立法會是四年，「緊急法不能凌駕基本法」，承認政府的確無辦法自行處理有關問題，故向中央提交緊急報告，國務院回覆指人大常委會稍後會作決定，個認為未來一年應讓現屆立法會繼續運作。

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記者：伍瑋瑋