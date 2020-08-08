【殺手大結局】Zero閻武大戰黎耀祥犧牲陳豪假死　李佳芯+龔嘉欣+江美儀爆喊騷演技【有片】

▲ 《殺手》大結局，李佳芯、江美儀與龔嘉欣的演技受觀眾關注。

TVB人氣劇集《殺手》昨晚播出大結局，閻武（黎耀祥飾）與Zero（陳豪飾）終極一戰，而為了捐眼角膜與肺予女兒閻素之（麥明詩飾）的閻武最後選擇犧牲，並成全了Zero隱退，結局總算令觀眾滿意。

▲ 黎耀祥於結局中犧牲。（《殺手》截圖）

結局女演員喊戲大爆發

不過，劇中一直喜歡閻武的嫻姐（江美儀飾）在得悉他的死訊後，在殮房激動落淚。接著，Dark Ange（龔嘉欣僑）來到，伏在閻武身上爆喊。江美儀和龔嘉欣演繹出對閻武的不捨之情，令觀眾動容，非常感動。

另一方面，Zero為退出殺手界，藉假死離開香港，但卻騙了愛他的Cash（李佳芯飾），令她誤以為Zero已死，傷心落淚，令觀眾看得心痛。

二人最終於結局尾重逢，並全身以退殺手界過回正常人的生活，沒有「爛尾」的大團圓結局令觀眾頗為滿意。

【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持 女神Ali透露何時會結婚

▲ 江美儀不捨黎耀祥。（《殺手》截圖）

▲ 龔嘉欣不捨黎耀祥。（《殺手》截圖）

Ali美儀嘉欣有望爭視后

劇中三位女演員的喊戲成為結局亮點之一，李佳芯本已是視后，演技好是無庸置疑；江美儀亦是位有多年經驗的專業演員；龔嘉欣則自劇集播出以來，奮身打鬥的演出及好演技都獲觀眾大讚，似乎正朝視后之路進發。

今次三人的喊戲看得觀眾非常難過，引起網民討論，絕對有資格年尾一同爭視后！

【殺手】陳豪授用膳黃金比例餐單 56歲黎耀祥飲食+運動操出6嚿腹肌【有片】

▲ 李佳芯不捨陳豪。（《殺手》截圖）

李佳芯在Instagram分享結局播出感受：「殺手播出前，有幾個幕後同事跟我說殺手好看亦很喜歡我的演出，很抱歉，我確是有點懷疑。殺手播出後，有很多不看電視的朋友都說好看也很喜歡我的演出，很感恩，我倒是有點幸運。

她，依然不是一個討喜角色，但喜歡你們用傻大姐形容她，傻呼呼，就是她最大的福氣。 許多問題沒有答案， 一鼓作氣衝過便算。謝謝你們的支持、更感激大家的包容。」

而龔嘉欣就指：「感謝你為我帶來的一切，我會記住你的暴烈與溫柔！蓄勢待發，期待下一次任務，再為大家帶來驚喜。」

江美儀亦多謝拍攝以來台前幕後一眾工作人員、演員的支持，及觀眾的支持。