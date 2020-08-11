【創業追夢】劍橋女生突患腦血管瘤棄投行工讀藍帶　為追夢回港開法國餐廳

▲ 原本在投資銀行擔當分析師的劍橋女生Tiff，薪金極可觀，卻忽然發現自己患上腦血管瘤，毅然棄高薪追夢做廚師，只為讓人生無悔。

一個人為了理想，可以去到幾盡？英國劍橋大學畢業生 Tiff Lo，原本在投資銀行擔當分析師，薪金可觀，但因工作忙碌健康出現問題，腦內生有血管瘤，她猛然醒覺若然不幸去世，便實現不到當廚師的夢想，於是辭去工作到藍帶廚藝學校學藝。

她做廚師10年﹐在多間英國的米芝蓮餐廳工作，最近更在逆市在灣仔開設法式菜小館「jean may」，她說：「我無懼在疫情下開餐廳，反而覺得再拖下去便會錯失機會，故堅持走下去。」Tiff Lo果然有着香港人不屈不撓的精神。

▲ Tiff說跟弟弟Ramon的思想接近，有著清晰的目標，故合作十分愉快。（餐廳提供）

在香港土生土長的Tiff，14 歲離開香港與弟弟一起到英國讀書。後來成功考入英國著名的劍橋大學，畢業後便在投資銀行擔任分析師，工作十分繁忙，有時甚至要通宵工作。

Tiff直言做投資銀行的薪金很可觀，但卻是辛苦錢，更影響她的身體健康。「在銀行工作了4年，我長期頭痛不能入睡，檢查後發現腦長有血管瘤，當時我很震驚，更想到如果突然離世，會後悔從來沒做過自己喜歡的事。」

▲ 紅莓杏仁撻（70元）：是外賣食物之一﹐撻面滿布紅莓及杏仁粒充滿口感。（餐廳提供）

她口中所說喜歡的事情，原來是煮食，她便決定向飲食業發展﹐到倫敦入讀藍帶廚藝學校，在不用上課的日子，她更到餐廳做「Stage」。

Stage是指在餐廳當全職員工，但卻沒有薪金，這是歐洲飲食界很傳統及普遍的做法，雖然沒有人工，但能夠在不同廚師的餐廳學習，是非常珍貴的機會。

Tiff在藍帶課程最後一個學期，便到了米芝蓮3星廚師 Pierre Koffmann 的餐廳工作。

我當時由低做起，好似削薯仔皮、洗菜等， 我並不介意做任何工作，只要有得便很開心，希望每天都有進步。

Tiff的努力終獲得成果，在工作3星期後，Pierre Koffmann更親自跟Tiff面談，「他說應該開始給予我薪金及安排全職工作，當時我很開心，但卻想先完成藍帶課程，後來當我畢業後便立即加入他的餐廳了。」

▲ 外賣食物款式豐富，深受OL的歡迎。（餐廳提供）

廚師被責駡是常態

得到名廚的欣賞，Tiff當然全力以赴，不過亦開始面對種種的困難，「在體力和精神上是一個很大的考驗，整個廚房的團隊每一刻都在趕工、被催迫，甚至會被大聲責罵。」

Tiff更笑言面皮薄的人並不適合做廚房或餐廳工作，她更透露當時有個「哭泣雪房」，「Pierre Koffmann要求很高，只要對廚師表現不滿意便直斥其非。廚房有一個大雪房，每個人被責罵哭泣時，便會躲在雪房內冷靜自己，讓眼睛看起來不太紅腫，我在這裏便曾遇過二廚甚至是總廚。雖然做錯被責罵是一個無形的壓力，不過也是推動力，這樣才會有進步。」

Tiffany 在倫敦的10年期間，在多間的米芝連餐廳工作，包括2星的La Gavroche及The Square等等。

▲ 生蠔伴醃瓜香草（64元/隻）：新鮮生蠔不用點汁，伴以自家醃製的青瓜及辣根等，已鮮味十足。（餐廳提供）

回港開店遇上疫症

兩年前，Tiff因想照顧父母，便回流香港並在法國餐應工作。其實擁有自己的餐廳一直是Tiff夢想，於是便於去年底着手籌備開店的事宜。

但在選舖期間，新冠肺炎卻忽然來襲，但並沒有令Tiff停下腳步，因覺得再等下去反而會錯過機會，所以決定繼續下去，jean may法式小餐館便在6月份正式誕生。

Tiff更跟弟弟一起合作，「弟弟Ramon是位專業設計師，我專注做廚師及設計菜式，其他餐廳的大小事務就交由他處理。」

▲ 餐廳裝潢雅致，是一間親民的法式小餐館。（餐廳提供）

Tiff說jean may 是提供樸素親民的法式料理，一改法國菜高級的形象，菜式便包括有他他牛肉、番茜香蒜蟶子等。

不過在第三波疫情下，餐廳現時只接受預訂服務及外賣，於8月19日才正式營業及供應午晚市。

記者：招美寶