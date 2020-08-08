【抖動牛肉】生牛肉詭異抽搐嚇到媽媽不敢煮飯　專家解構牛肉跳動原因

▲ 生牛肉詭異抽搐，專家拆解跳動原因。

處理生牛肉時，假如看到牛肉在抽搐跳動，你會有什麼反應？一名馬來西亞網民就在Twitter分享媽媽處理生牛肉時，竟然見到生牛肉自己在抽搐，大呼恐怖，甚至飯都不敢煮，到底生牛肉為什麼會「跳動」？

馬來西亞網民@tterororo在Twitter分享，指媽媽被一塊會自己跳動的牛肉嚇到，甚至不敢煮飯。從影片可見，整塊牛肉都在瘋狂「跳動」，就像仍有生命一樣，甚至如心臟跳動一樣。

影片一出，引來過萬網民熱烈轉發及討論，直呼「令人毛骨悚然」，也有人開玩笑指「感覺是因為這頭牛是個反叛的孩子，所以仍在跳動。」

Tterororo後來接受Real Press訪問時指，當媽媽決定將牛肉放回雪櫃時，牛肉就再沒有跳動了。

其實這塊牛肉沒有問題，反而是因為太新鮮才會跳動，牛肉抽搐並非首次出現。中國家庭膳食調理協會會長馮權曾表示，由於牛肉在宰殺過程中，有神經死亡和神經末梢死亡的過程，故此牛肉跳動證明，第一，這個牛肉宰殺時間較短；第二，神經死亡了，但神經末梢還沒有死亡，所以跳動是正常現象。只要再放一段時間，牛肉就不會再跳動了。

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責任編輯：羅嘉欣