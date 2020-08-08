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【美國制裁】邱騰華：必影響港美全面關係　會對美國考慮必要措施

政治 12:41 2020/08/08

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商務及經濟發展局局長邱騰華（陳國峰攝/資料圖片）

美國財政部宣布制裁11名香港和內地官員，包括港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥等。商務及經濟發展局局長邱騰華批評，有關制裁是橫蠻無理、不合比例，以及欠缺合理原因，反映美方粗暴干預香港事務。

【美國制裁】中聯辦強烈譴責美方　駱惠寧：向特朗普寄100美元供其凍結之用

他批評，假若美國理據和目的，是回應港區國安法，即是粗暴干預本港事務，反問要如何說服香港、國家及國際社會，又認為公開被制裁官員的資料，做法不文明，但又口口聲聲站在香港人利益。

邱騰華預料，有關措施必然對港美之間的經貿或全面關係有所影響，會令很多美國在港企業無所適從。至於會否提出反制措施，他就指，政府會審視情況，考慮有甚麼措施是必須要做，但強調會基於香港自身利益，及一直維護的重要價值。

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責任編輯：李淇

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