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【美國制裁】特區政府中英聲明回應：美方行為卑劣無恥　全力支持中央採取反制措施

政治 15:21 2020/08/08

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美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，指稱這些官員破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由。港府發言人今日先以英文發出新聞稿，全力支持中央採取反制措施。並在下午3時後再發出中文聲明，嚴厲批評美國政府對11名中央人民政府及特區政府官員實施所謂的「制裁」，形容該行為屬卑劣及無恥。

發言人又指，特首林鄭月娥以她本人名義和代表她各位被針對的同事表示，「我們維護國家安全是使命光榮，責任重大，不僅是為了750萬香港市民，更是保護14億內地同胞的生命安全及利益。我們無懼任何威嚇。」

發言人認為，根據美國財政部OFAC（Office of Foreign Assets Control）制裁名單，其最新措施體現了公然和野蠻干涉中國內政的行為，是因某些美國政客的自私利益，利用香港作為中美關係中的制造麻煩的棋子。

政府又指，《香港國安法》第四條已清楚說明，特區維護國家安全應當尊重和保障人權，保護市民依法享有的權利和自由。批相關美國官員刻意無視這些法律條文，以及香港的法治和獨立的司法制度，為其一己私利作出毫無根據及以偏概全的言論。
      
發言人批評，自去年六月以來，美國國會和白宮已通過了一系列法律，以人權，民主和自治為藉口，頒布連串針對香港的行政命令，引起當地和世界各地許多人憤慨，指有關行為雙重標準和偽善，公然違反國際法和國際關係基本準則。

【美國制裁】中聯辦強烈譴責美方 駱惠寧：向特朗普寄100美元供其凍結之用

港府發言人又嚴厲譴責美國政府，故意公開政府官員的個人信息，批有關舉動嚴重侵犯隱私和人身安全的行為，將保留採取任何必要法律行動的權利。港府亦將全力支持中央政府採取反制措施。
      
政府表示，非常遺憾美國政府對官員實施「所謂的制裁」，是對特區政府極不尊重，將損害香港與美國在各個層面的關係，特區政府對此感到非常遺憾。

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責任編輯：李淇

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