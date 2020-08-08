【無品媽媽】任由兩兒玩具店搗亂丟玩具　店員好心提醒反遭惡媽怒罵︰壞了我買

▲ 一名玩具店店員分享，遇到有媽媽任由兩個兒子在店內搗亂，她好心提醒不要丟玩具，卻遭媽媽怒罵「壞了我買」。

父母的身教絕對影響小朋友，台灣一名玩具店女店員近日在社交媒體分享，遇到有媽媽任由兩個兒子在店內搗亂，她好心提醒兩兄弟不要丟玩具，卻遭媽媽怒罵「壞了我買」，更被對方投訴她服務態度不好。

店員勸阻反被瞪眼罵

該名女店員本周三（5日）於facebook群組「爆怨公社」表示，一位媽媽帶著兩個分別約3至4歲及約2歲的兒子到店裡，可是兩個孩子在玩具區裡東翻西找，哥哥把不想要的玩具丟到旁邊，弟弟亦有樣學樣丟玩具。於是店員出聲勸阻︰

弟弟玩具不能用丟的，不要那麼大力，要輕輕找。

怎料兩兄弟的媽媽走過來，口氣不好的跟她說「不翻怎麼找」，她回應這樣丟玩具壞了怎麼賣，而且還會丟到弟弟。媽媽瞪著她說：

我在這，壞了我買。

兒子丟破玩具媽媽放回原位

弟弟真的把一袋球丟破，媽媽到處把球撿起來，重新裝入袋中又放原處想離開。店員跟她說「這包球被弟弟弄破了，不好意思請您結帳」，媽媽指還有東西要看，等一下才結帳。

店員補充，最後媽媽有結帳，看到她一手抱著小兒子，一手牽著大兒子，大兒子還嚷著不想回家，店員亦好心幫她把物品放上櫃枱結帳，再幫她把東西拿上車，還笑著說「謝謝您，下次有空再來。」

後來這位媽媽卻投訴店員服務態度不好，令她大感委屈，認為自己全程笑臉迎人，沒有回罵，卻被對方指態度不好，慨嘆「真是好心沒好報」。

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責任編輯︰王明芳