【一文看清】美國制裁11名中央及港府官員理由及措施

▲ 特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧均是被制裁對象。（資料圖片）

美國財政部宣布制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中央及港府官員，指他們涉破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由，又逐個列出制裁的理由，除公開11人名字及出生日期外，住址、身份證號碼及護照號碼亦同時曝光。

按照制裁內容，這11名官員，若在美國境內直接或間接持有，或持50%以上的資產會被凍結，除獲OFAC許可，一律禁止美國人或身在美國的人，參與被制裁人士的資產交易買賣等。

有關11位官員及前官員的制裁理由如下：

特首林鄭月娥：直接執行中央抑制自由和民主進程政策的首長，因去年推動對逃犯條例，引發大規模示威遊行。林鄭負責參與制定、通過及執行《港區國安法》。

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《中央官員》

港澳辦主任夏寶龍：港澳辦有權監督香港事務，包括執行《基本法》。夏寶龍被指定為，採取政策、從事或威脅香港的和平、安全、穩定或自治的行動之領導人。



港澳辦副主任張曉明：支持有爭議的2019年《逃犯條例草案》，同時亦指定為從事或威脅香港和平、安全、穩定或自治的行動的官員。



中聯辦主任駱惠寧：曾稱儘管《基本法》禁止中聯辦干預香港特區自治事務，但該辦仍有權就香港事務發聲。駱同時是香港維護國安委的國家安全顧問、有份參與威脅香港和平、安全、穩定或自治的行動。

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中央駐港國安公署署長鄭雁雄：按國安法規定被任命為國安公署長，具監督政府和直接調查重大案件的廣泛權力，有關工作實質上威脅著香港和平，安全，穩定，以及違反高度自治方針



《特區政府問責官員》

保安局局長李家超：李家超引入專門負責執行《港區國安法》的新警察部門，負責掌握、收集和調查情報。並在國安法授權下，制定脅迫、逮捕、拘留或監禁市民的政策。



律政司司長鄭若驊：主要職責是在香港實施和維護國家安全，她被指定負責發參與制定，通過或實施《國家安全法》。



政制及內地事務局局長曾國衞：該局負責維持香港特區政府與中央政府間的關係。 上任後他被指定負責或參與制定，通過或實施《國家安全法》。

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警務處處長鄧炳強：一直熱心支持《港區國安法》。 警察部隊在他的領導下圍困了香港理工大學，並逮捕了數百名抗議者。 作為國安委成員，他亦負責指示警隊逮捕、拘留或監禁違反國安法人士。



警務處前處長盧偉聰：2019年反修例示威期間，4千多名抗爭者被捕，1,600人受傷。 盧偉聰作為警隊最高層，一直容許警員阻撓、限制或懲罰在港行使言論自由或集會自由的活動。



特首辦主任陳國基：身兼香港國安委秘書長，委員會的工作不得公開，其決定也不受司法審查。陳國基同時亦被指定負責制定及實施《國安法》。

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責任編輯：李淇