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【美國制裁】鄧炳強曾國衞批毫無意義　李家超：美方恫嚇不會得逞

政治 13:51 2020/08/08

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警務處處長鄧炳強。（資料圖片）

美國財政部宣布制裁11名中央及港府的官員，凍結他們於美國的資產。在名單之中的保安局局長李家超回應指，美國本身有大量維護國家安全的法律，卻拿港區國安法為藉口，充分反映美國的雙重標準和虛偽。他強調，維護國家安全是天公地義的事，想用所謂制裁作恫嚇，不會得逞。

其中在制裁名單上的警務處處長鄧炳強表示，維護國家及香港安全，是其責任及榮譽，外國制裁對其毫無意義。他會繼續專心做好維護國家及香港安全的工作。

同樣在制裁名單上的政制及內地事務局長曾國衞就批評，美國對中港官員的所謂制裁，簡直是自欺欺人，對他不痛不癢、毫無影響、毫無意義。

政制及內地事務局長曾國衞。（資料圖片）

曾國衞回應指，對於美國的霸凌行為、雙重標準是司空見慣，指對方自稱民主國家，所謂尊重人權，卻公然肆意對人「起底」，簡直是流氓行徑，但亦符合他們一貫的流氓作風。他表明，政府不會被美國嚇到，將繼續反對，以及排除一切破壞國家安全、干擾國家內政的外部勢力入侵。

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責任編輯：李淇

 

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