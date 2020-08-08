【新冠肺炎】沙田街市現確診個案　今晚提早於7時關閉消毒

▲ 食環署指沙田街市現確診個案，今晚提早於7時關閉消毒。（湯炳強攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，消息指今（8日）日新增約65宗確診個案，是自7月21日錄得61宗病例以來最低宗數。食環署宣布指，近日有個案與沙田街巿有關連，故該街市今晚將提早1小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作，預計需時約4小時。

食環署指，清潔期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約65宗確診個案

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

【新冠肺炎】上環、駱克道等12街市明起陸續於7時關閉消毒【附街市名單】

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文