【生死相隨】21歲獅子老夫妻恩愛相伴6年　健康漸差動物園忍痛決定同時安樂死

▲ 動物園忍痛決定同時安樂死獅子老夫妻。

美國洛杉磯動物園（Los Angeles Zoo and Botanical Gardens）一對獅子老夫婦在同一日接受了安樂死。獅子老夫婦在動物園一直恩愛相伴6年，可惜因為年紀漸大加上身體每況愈下影響生活質素，動物園最後忍痛決定將夫婦同時安樂死。

▲ (圖片來源：Los Angeles Zoo and Botanical Gardens)

美國洛杉磯動物園懷著沉重的心情在Facebook宣布，Kalisa和Hubert這對21歲的獅子老夫婦接受了安樂死。園方指，動物護理及衛生人員作出了一個艱難的決定，因為獅子的健康狀況不斷下降，加上年紀漸大出現老年疾病，降低了牠們的生活質量，最終無奈下了安樂死的決定。

動物園負責人Denise Verret表示，Hubert和Kalisa是園方的代表動物，不論是員工還是遊客，都對牠們彼此忠誠的愛情很動容。

兩隻獅子於6年前來到動物園，大家很快就被牠們的愛情和獨特連繫吸引。大家經常都說兩隻獅子糖黐豆：「你不會見到Kalisa身邊沒有Hubert的伴陪。」

▲ (圖片來源：Los Angeles Zoo and Botanical Gardens)

當要和這對夫婦說再見時，真的很心碎。但唯一的安慰是，牠們可以一起離開。我們會永遠懷念牠們。

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責任編輯：羅嘉欣