【新冠肺炎】本港新增69宗確診個案　67宗屬本地感染

▲ 本港新增69宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，30多宗源頭不明。另有大約40多宗初步確診個案，累計4008宗確診個案，包括一宗疑似個案。

張竹君指出，本地個案相關的29宗是家庭群組，另外安老院舍有兩名是敬福老人院的個案，而黃竹坑賽馬會朗逸居也有患者確診，同房的院友會轉亞博接受檢疫。詳情即看：【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居、敬福護理院再多3人確診

另有一名旺角的中醫師確診，而確診編號4002是直銷中心「STAR GLOBAL」患者。詳情即看：【新冠肺炎】旺角王子大廈中醫師確診 至少2名求診者需送檢疫中心

詳情即看:【直銷中心群組】旺角「Star Global」添1人確診 累計59人中招

九龍灣地鐵車廠有小型爆發，早前的維修及判工也確診。另外確診編號3977涉葵涌貨櫃碼頭，涉及貨櫃車司機，或者一起進食及換衫時感染。詳情即看:【新冠肺炎】九龍灣地鐵車廠小型爆發 葵涌貨櫃碼頭亦現群組

至於長沙灣鴻裕大廈A座確診者涉6個單位，詳情即看：【新冠肺炎】長沙灣鴻裕大廈A座確診者涉6個單位 張竹君：或因環境污染

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】港大微生物學系現離職潮 64歲袁國勇：退休前做到甚麼都會做下去

另外，港府昨宣布將免費為全港市民進行一次性病毒檢測，屬自願性參與，預計最快兩周後展開，交由華大、凱普及金域3間公司抽取樣本，港大微生物學系講座教授袁國勇指出，現時難以評估檢測的成效，要視乎多少人參加以及採樣的方式是否正確等，詳情即看：【新冠肺炎】袁國勇指本港或多等9至12個月才有疫苗 暫難評估全民檢測的成效

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文、李淇