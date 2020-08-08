【堅離地千金】半島董事千金與貓居雙層豪宅　3貓吃拖羅睡LV行李箱用Hermès

▲ 半島酒店董事的千金Julia與貓貓過上堅離地生活。

早前，半島酒店集團董士局成員女兒、英日混血藝人Julia Colfer接受日本節目訪問時，曝光了奢華生活，並公開她驚人的擇偶條件，令網民驚嘆貧窮真的會限制想像力。

近日，Julia又再在另一節目《今夜くらべてみました》，分享與3隻愛貓的東京豪宅極富貴生活，簡直令人嘆為觀止。

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▲ 貓貓過得比人好。（節目截圖）

貓咪的豪華生活

現時，Julia與3隻愛貓塞爾凱克鬈毛貓Chanel Omari（3個月）、布偶貓Yukimaro（2歲）及緬因貓小太郎（4歲）居於東京的雙層豪宅。

豪宅內的裝潢奢華，擺有不同的名畫、名酒及水晶珍藏品等，而Julia的愛貓更有專屬房晶牠們的睡床是一貓一個名牌LV行李箱，貓袋是Hermès Birkin。

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▲ 貓貓睡在LV行李箱。（節目截圖）

貓咪日常食用的貓糧亦非常高級，有高級鰹魚乾，Julia也會餵牠們吃高級拖羅，非常豪華，也可見Julia對貓貓寵愛有加。

▲ 以Hermès Birkin作貓袋。（節目截圖）

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而作為半島董事千金的Julia平日都經常出入半島酒店，她會帶同貓貓住在最頂級的套房，房價一晚約為300萬日圓（約22萬港幣），歡渡時光，生活豪華奢侈。

▲ 貓貓吃大拖羅。（節目截圖）

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Julia的離地擇偶條件

日前，Julia在節目《マルコポコリ！》中公開她的擇偶條件。自爆從未戀愛過的她，小時候曾經向暗戀的男生送上長達3米的頸巾，可惜求愛失敗。

節目中被問及她心中的理想型對象，Julia直言：「有錢，我最愛錢。從小就愛！試過向婆婆要9兆日元（約6600億港幣）作零用錢，但沒有拿到，擁有9兆是我的人生目標，招募擁有9兆日元男生！」

自小Julia已居住在豪宅，只要一通電話便有管家送上所需用品，平日出入的都是高級餐廳，結識上流社會的頂尖人士，外遊又只坐頭等，奢華生活非常離地。