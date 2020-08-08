【天氣預測】天氣酷熱最高氣溫34度　天文台：一個熱帶氣旋似乎形成中【附九天天氣預測】

▲ 天氣酷熱，多區錄得氣溫33度或以上。

「立秋」後天氣仍然炎熱，天文台今日（8日）在早上已發出酷熱天氣警告，下午表示，副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。此外，位於呂宋以東海域的低壓區正在增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

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▲ (天文台資料)

本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。下午酷熱。吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日酷熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，而下週中期驟雨逐漸增多。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約65宗確診個案

▲ （天文台網頁資料）

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衞生防護中心今日提醒市民特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

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記者：伍瑋瑋