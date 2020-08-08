【新冠肺炎】東華三院賽馬會朗逸居、敬福護理院再多3人確診

▲ 李鄭屋順寧道敬福護理院再多兩名護理員確診，黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居再多1名院友染疫。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日新增69宗確診個案，其中2宗是輸入個案，連續6天少於100宗病例。新增的確診個案中，37宗與之前個案有關，30宗沒有源頭；另有40至50宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

張竹君指，李鄭屋順寧道敬福護理院再多兩名護理員確診，涉第3962宗及3963宗，該群組已累計已有14人中招。而黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居再多1名院友（第3990宗）染疫，張竹君指新增確診院友CT Value病毒值較高，即體內病毒量較低，相信是較早前染疫，其同房院友將送往檢疫中心；今確診院友與該院早前的確診者居於不同房間。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

另外，港府昨宣布將免費為全港市民進行一次性病毒檢測，屬自願性參與，預計最快兩周後展開，交由華大、凱普及金域3間公司抽取樣本，港大微生物學系講座教授袁國勇指出，現時難以評估檢測的成效，要視乎多少人參加以及採樣的方式是否正確等，詳情即看：【新冠肺炎】袁國勇指本港或多等9至12個月才有疫苗 暫難評估全民檢測的成效

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記者：鄧凱文