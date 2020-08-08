【新冠肺炎】醫管局：過去24小時再多一人離世　至今共47位病人因疫過身

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（資料圖片）

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增確診個案回落至69宗，其中2宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例。新增的確診個案中，37宗與之前個案有關，30宗沒有源頭；另有40至50宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻提到，截至今早9時，而過去24小時，再多1名患者因疫離世，為第2789（早前留醫威爾斯醫院）的86歲婦人，至今共有47位病人因疫過身。

截至今早9時新增113宗呈報個案；過去24小時，再多151人康復出院，因系統記錄出現問題，經整理後，至今共2755名病人康復出院。有1068名確診者分別在19間醫院留醫，其中45人危殆、51人嚴重，972名病人情況穩定。

劉家獻提到公立醫院正使用1,245張負壓病床及681間負壓病房，使用量分別是65%和71%。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇