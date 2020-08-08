【新冠肺炎】長沙灣鴻裕大廈A座確診者涉6個單位　張竹君：或因環境污染

▲ （林宇翔攝）

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（8日）新增69宗確診個案，其中2宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例，累計個案破4000宗，有4008宗。新增的確診個案中，37宗與之前個案有關，30宗沒有源頭，另有40至50宗初步確診。

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其中翻查個案資料，位於長沙灣鴻裕大廈A座，自上月24日起至今已累計13人確診，張竹君指涉及6六個單位，部分是幾戶同層，也有涉及家庭群組，她指出有機會是環境污染，或者其他原因例如公共設施，使用升降機時受污染，中心會安排今日和明日派樣本樽，讓居民檢測。

張竹君指出了解有關單位的患者，並不是同一座向或者有任何關連，故此不屬於一個群組感染。

至於連續6日確診個案少於百宗，張竹君指出當然希望過了高峰，但確診數字仍然是高企，故此仍要再觀察。她指出如果有個別個案變成超級傳播者，放假仍要保持社工距離，同時周末要提醒外傭要保持社交距離。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋