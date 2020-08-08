海關檢獲市值1,400萬海洛英及可卡因　兩男涉販運危險藥物被捕

▲ 香港海關在機場檢獲懷疑海洛英及可卡因。（海關提供）

海關今（8日）指，分別於6月29日及本月6日在香港國際機場檢獲約3.6公斤懷疑海洛英及約11公斤懷疑可卡因，估計市值共約1,400萬元，分別於昨日及今日在葵涌拘捕1名26歲懷疑涉案男子，及在沙田拘捕1名34歲懷疑涉案男子，兩人被控以一項販運危險藥物罪名，將於下周一（10日）分別在西九龍裁判法院和沙田裁判法院提堂。

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海關人員6月29日在香港國際機場檢查一件從馬來西亞到港，報稱載有蛋白奶粉的空運郵包，發現該批懷疑海洛英收藏在十個塑膠瓶內。跟進調查後，昨日在葵涌拘捕1名26歲懷疑涉案男子。

▲ 香港海關在機場檢獲懷疑海洛英及可卡因。（海關提供）

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此外，海關人員本月6日同在機場檢查一件同樣從馬來西亞到港，報稱為傳統酥餅的空運貨物，發現該批懷疑可卡因與酥餅混雜一起並收藏於包裝盒中，昨日在沙田拘捕1名34歲懷疑涉案男子。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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責任編輯：鄧凱文