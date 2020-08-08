【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師　大哥： 李小龍被神化

▲ 成龍自詡可以打贏李小龍。

香港武打動作片曾稱霸全球，李小龍、劉家良、洪金寶、成龍、袁和平、李連杰、甄子丹等，對港產動作片打入世界都有很貢獻。

在很多武打片迷目中，李小龍不只是在電影上能打，在現實也有很強戰鬥力。況且，香港武打片能打入世界市場，李小龍堪稱先鋒，貢獻極大，周星馳、甄子丹尊李小龍為偶像。

不過因為約在8年前，成龍曾到竇文濤主持的節目《鏘鏘三人行》受訪，當中主持問如果成龍與李小龍二人在同一年齡時、狀態，誰比例好打。大哥「大方」地說︰「讓他贏吧！他被神話了。」意思暗示自己比李小龍強。

本來這已是一段舊影片，可是因為近日在網上流傳，因此引網民討論，覺得成龍大言不慚。

67歲洪金寶入行逾半世紀由李小龍打到甄子丹 大哥大感慨社會未能給新一代希望

▲ 成龍多年前任《鏘鏘三人行》嘉賓。

【父兼母職】盧惠光難忘8號風球抱子求醫 好爸爸為兒子寧單身棄第二春【有片】

成龍分析能勝李小龍原因

事實當年李小龍在嘉禾拍電影時，成龍正在做龍虎武師未正式轉當演員。在《精武門》，成龍曾當大反派鈴木寬的替身，負責在片中被李小龍一腳踢出屋外。此外成龍在《龍爭虎鬥》演嘍囉，被李小龍痛毆。

所以成龍在《鏘鏘三人行》表示曾與李小龍有過接觸。所以他被問誰較好打時，成龍暗示比李小龍好打後補充：「第一，我人比他高，（你身高比李小龍高？）我高，我跟他拍過戲，我比他快，我肌肉比他熟，年輕的時候，肌肉也不賴的。」

大哥舉出兩個自己的身型優勢後，續稱第三項：「他是單骨，我是雙骨。」成龍意思即是自己的骨頭比對方粗。

最後成龍補充：「現在已經把李小龍都神話了，我以前跟他一起拍過電影，他是一個非常好的人，但是給旁邊的人捧壞了。就是他一來，嘩，就這樣子，所以他講甚麼都是對。」

▲ 磅數比李小龍重很多的大哥大洪金寶曾多次表示，他打不過李小龍。

李小龍成龍各範疇不同

大哥此言論一出，即被網民批評，指李小龍是學實戰的功夫，京劇出身的成龍是雜耍，根本不能相提並論。不過，事實大哥也有習其他搏擊術，估計年青時也有街頭實戰，戰鬥力未必太弱。

但成龍只集中在動作電影上的發展，做翻騰動作、亡命特技演出，亦無疑比李小龍優勝，可是這卻非實際搏擊的範疇。大哥可以被稱出色的動作演員、動作指導、動作導演，卻絕非武術家。

至於李小龍在電影發展外，還鑽研武術並且開宗立派，可以被稱為武術家，屬一代宗師，這卻是客觀的事實。