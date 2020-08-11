【偉大母愛】強忍巨大子宮肌瘤痛楚陀B　孕媽難進食呼吸困難捱至35周剖腹誕子

▲ 有孕婦在懷孕期忍受著巨大子宮肌瘤的痛楚，不但難以進食，而且平躺也會呼吸困難，最後等到35周才剖腹誕子。

媽媽十月懷胎強忍著身體的各種不適，才能平安生下孩子。台灣一名婦產科醫生分享，有孕婦在懷孕期忍受著巨大子宮肌瘤的痛楚，不但難以進食，而且平躺也會呼吸困難，最後等到35周才剖腹誕子，幸好孩子沒受影響現在健康成長。

擔心是惡性子宮肌瘤

台灣婦產科醫生施景中於facebook以「從身體側腹生出的寶寶」為題發帖，分享病人的親身故事，當時這位孕婦因呼吸困難及發燒被送至急診室，後來到他那裡求診。原來她有一個巨大的子宮肌瘤，在懷孕後期肌瘤已逾40厘米，可說是整個肚子都是腫瘤，而胎兒慘被迫在腹側。

面對她的狀況，施醫生本來沒有把握，也見證這位媽媽在孕期吃足苦頭。當時他擔心這是惡性子宮肌瘤，雖然磁力共振報告顯示很大可能是肌瘤的腐爛退化造成，但他指如沒病裡學診斷，也不能確定。

另一方面，施醫生擔心子宮肌瘤太大，有礙胎兒成長，一旦胎兒稍大就會因撐不下去而流產。他考慮到︰

她是第一胎，如果因為擔心惡性，讓她放棄小孩，先把子宮肌瘤開掉，說不定她永遠不能再生了。

如果開刀切除肌瘤會留下大疤痕，媽媽懷孕到一半子宮有很高機會破掉，可是不處理又怕孩子很早產。

肚子被腫瘤壓著難進食

施醫生沒有把握，幸好病人夫妻願意冒著肌瘤有可能是惡性的機會，繼續懷孕下去。

母親的肚子被一個巨大如山的腫瘤壓著，因為腹壓太高，根本就很難進食，連平躺下來也會呼吸困難。

加上媽媽體重一直下降，令施醫生一度懷疑是惡性腫瘤造成。原本他們商討在懷孕28至32周時剖腹產，但後來情況穩定，媽媽撐到35周才剖腹產。這個剖腹產是由側腹下刀，跟正常剖腹的傷口相差甚遠，媽媽生下孩子後出血量較多，幸好不需要輸血。

而媽媽在兩個月後，順利將肌瘤切除，最後證實是良性肌瘤合併腐爛退化。雖然肌瘤沒有懷孕時荷爾蒙的刺激而變小了，但仍有8.4公斤重，接近8至9個月大BB的體重。施醫生補充1公斤以上，就屬於巨大肌瘤。他上載了媽媽寄來孩子的近照，感慨表示︰

當年被那巨大肌瘤壓迫、好像五行山下的孫悟空，動彈不得，誰能料想現在長得這麼好呢。

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責任編輯︰駱秀玲