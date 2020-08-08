【新冠肺炎】九龍灣地鐵車廠小型爆發　葵涌貨櫃碼頭亦現群組

▲ 九龍灣地鐵車廠及葵涌貨櫃碼頭疑現群組爆發。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港今日新增69宗確診個案，其中2宗是輸入個案，連續6天少於100宗病例。新增的確診個案中，37宗與之前個案有關，30宗沒有源頭；另有40至50宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

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張竹君指，九龍灣地鐵車廠有小型爆發，早前有維修及判工也確診，今新增1名外判司機確診，為第3966宗；另外第3977宗涉葵涌貨櫃碼頭，早前3位貨櫃車司機（第2189、3764、3977宗），另有1位搬運散工（第3313宗）亦已中招，當中沒有人為跨境司機，張竹君指他們或由一起進食及換衫時感染。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文